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В Раде зарегистрировали проект изменений в избирательное законодательство

Депутаты предлагают внести изменения во все книги Избирательного кодекса.

В Раде зарегистрировали проект изменений в избирательное законодательство
Фото: Блок Петра Порошенка

Пять депутатов Верховной Рады во главе с лидером партии "Слуга народа" Александром Корниенко 18 мая зарегистрировали проект поправок в Избирательный кодекс и ряд сопутствующих законов. Текст законопроекта №3485 появился на сайте Рады во вторник.

Депутаты предлагают внести изменения во все книги Избирательного кодекса.

Например, планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября.

Также депутаты предлагают ввести возможность использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке при помощи компьютера; подсчет голосов с помощью электронных систем и пр.; подачу документов кандидатами в режиме онлайн.

Предлагается ввести механизма борьбы с "двойниками" на выборах президента Украины.

Депутаты предлагают ввести Уголовную ответственность за подделку документов для регистрации на выборах.

Изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривают улучшение порядка обжалования субъектами избирательного процесса решений, касающихся избирательного процесса.

Напомним, что в июле 2020 года Верховная Рада должна объявить о проведении местных выборов. Голосование состоится 25 октября.

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