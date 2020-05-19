Рада проголосовала за изменение графика и сокращение работы нардепов на час

Верховная Рада проголосовала за изменение графика и сокращение своей работы на час. За предложение проголосовали 324 нардепа, объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Было озвучено предложение глав нескольких депутатских фракций и групп относительно изменения режима работы Верховной Рады Украины. Это сокращает режим работы в общем на три часа, а фактически изменяет время нашей работы на час", - объяснил Разумков.



Перед голосование в зале некоторые нардепы выразили недовольство, после чего спикер парламента пригрозил "круглосуточной работой".

"Я сейчас поставлю на голосование что-то другое, будем работать круглосуточно. Если никому не интересно, будем работать именно так", - объявил перед голосованием Разумков.

Согласно в новым графиком, заседания парламента будут проходить во вторник и четверг. Начало работы с 10 до 12, с 12 до 12:30 - перерыв, с 12:30 до 15:00 - продолжение работы.

Напомним, что 13 мая Верховная Рада проголосовала за возобновление календарного режима работы и пленарных заседаний с 18 мая.

Во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов.