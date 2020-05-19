Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
ГлавнаяПолитика

Рада проголосовала за изменение графика и сокращение работы нардепов на час

Изменить график предложили главы нескольких депутатских фракций. 

Рада проголосовала за изменение графика и сокращение работы нардепов на час
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада проголосовала за изменение графика и сокращение своей работы на час. За предложение проголосовали 324 нардепа, объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Было озвучено предложение глав нескольких депутатских фракций и групп относительно изменения режима работы Верховной Рады Украины. Это сокращает режим работы в общем на три часа, а фактически изменяет время нашей работы на час", - объяснил Разумков. 

Перед голосование в зале некоторые нардепы выразили недовольство, после чего спикер парламента пригрозил "круглосуточной работой". 

"Я сейчас поставлю на голосование что-то другое, будем работать круглосуточно. Если никому не интересно, будем работать именно так", - объявил перед голосованием Разумков. 

Согласно в новым графиком, заседания парламента будут проходить во вторник и четверг. Начало работы с 10 до 12, с 12 до 12:30 - перерыв, с 12:30 до 15:00 - продолжение работы. 

Напомним, что 13 мая Верховная Рада проголосовала за возобновление календарного режима работы и пленарных заседаний с 18 мая.

Во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также