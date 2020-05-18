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"Батькивщина" требует поставить в приоритет законы о защите от бедности

По словам Юлии Тимошенко, согласно официальному заключению ООН, в Украине резко увеличился показатель бедности - с 27% до 44%.

"Батькивщина" требует поставить в приоритет законы о защите от бедности
Фото: pravda.com.ua

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что приоритетным законом для Верховной Рады должен стать пакет законов для защиты людей от бедности. Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

При этом лидер «Батькивщины» отметила, что согласно официальному заключению ООН, в Украине резко увеличился показатель бедности - с 27% до 44%. По данным UNICEF, бедность больше всего бьет по детям - показатель вырос до 51%.

«Мы немедленно требуем принятия пакета законов по защите людей от бедности. Индексации пенсий, осовременивание пенсий, нормальной заработной платы медикам и педагогам. Мне очень жаль, что на последней внеочередной сессии была предпринята попытка проголосовать за то, чтобы забрать последнее из системы государственной помощи у детей и малообеспеченных семей. Куда мы идем, куда мы катимся такими решениями?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

«Международные организации говорят, что наша страна беднее, чем любая страна в мире. И это не COVID виноват в этом, а виноват хаос и отсутствие политики в государстве. Деньги могут быть зачислены в бюджет, в частности, от «Нафтогаза», через который, по данным материалов ВСК, бюджет недополучил 72 миллиардов гривен. Но нужно, чтобы власть была заинтересована в том, чтобы выплатить деньги людям, а не продолжать удовлетворять коррупционные схемы чиновников», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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