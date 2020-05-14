Тимошенко увидела в создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве механизм "обезземеливания" граждан

По ее словам, ряд претензий к законопроекту есть и у экспертов.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о попытках депутатов от провластного большинства "ввести дополнительный механизм обезземеливания селян, который прописан в законопроекте о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook, добавив, что «Батькивщина» не допустила его принятия.

«Вчера под вечер в парламенте мы едва остановили новую угрозу для селян - законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Под хорошей идеей снова спрятались дьявольские детали. Фактически создается независимый от государства фонд, который будет раздавать бюджетные деньги под залог земли, а потом эту заложенную землю отдавать неизвестно кому. Я хочу спросить: мы что, вообще здесь с вами - папуасы, у нас на погремушки меняют вообще все, что у нас осталось?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она отметила, что указанным законопроектом под предлогом «поддержки малых и средних фермерских хозяйств» предполагается создать специальный независимый от государства Фонд, "в который войдут преимущественно иностранцы, которые будут решать как отбирать у крестьян земли и каким иностранным банкам затем ее распределять". На его создание планировали выделить 240 млн гривен государственных средств.

Свою обеспокоенность по поводу этой антинародной инициативы власти выразили и эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. В своем заключении к законопроекту они указали на заложенные в нем коррупционные риски, поскольку в документе не прописаны четкие основания участия в Фонде юридических лиц. Также не определены критерии отбора участников Фонда, что, по мнению экспертов, представляет угрозу национальной безопасности Украины, ведь в Фонд могут войти юридические лица из государства-агрессора. Кроме того, из-за неопределенности размера доли уставного капитала, которое государство сохраняет за собой в уставном капитале Фонда, есть риск потери государственного контроля за его деятельностью. Заложено и предпосылки для нецелевого использования средств участниками Фонда.

«Главное научно-экспертное управление категорично: этот законопроект содержит значительные ко2ррупционные риски и несет угрозу национальной безопасности. Нам удалось не допустить его принятия, но "слуги народа вместе с Европейской солидарностью Порошенко и Голосом Вакарчука дали голоса на его доработку и повторное внесение», - подчеркнула Юлия Тимошенко.