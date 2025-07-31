Під час пленарного засідання Верховної Ради України 31 липня депутат фракції “Батьківщина” Сергій Власенко показав середній палець, який, за словами представників “Європейської солідарності”, був спрямований на їхню колегу, голову Комітету євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомила депутатка “ЄС” Ірина Геращенко, фракція Петра Порошенка готує звернення до регламентного комітету Ради з вимогою відсторонити Власенка від пленарних засідань через “непарламентську поведінку”.

“Народний депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко дозволив собі абсолютно неприпустимий жест на адресу голови Комітету з питань євроінтеграції. Ми вважаємо це приниженням не лише жінки, а й парламенту як інституції”, – заявила Геращенко з трибуни.

Інцидент стався під час виступу голови фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко.

Фото: Скріншот з відео Юлія Тимошенко виступає у Верховній Раді

Як стверджує депутат “ЄС” Володимир Ар’єв, Власенко зреагував на репліки колег по фракції Порошенка, які коментували виступ лідерки “Батьківщини”, і у відповідь показав середній палець у напрямку Климпуш-Цинцадзе.

Фото: Скріншот з відео Сергій Власенко під час виступу Юлії Тимошенко

У відповідь Власенко заявив, що жест був спрямований не на депутатку, а на самого голову фракції “ЄС” Петра Порошенка.

Та назвав поведінку нардепів “ЄС” - “фарисейством”.

“Це був конкретно жест у сторону Петра Олексійовича. Я так йому відповів на його поведінку під час виступу жінки в парламенті. Це не було спрямовано проти Климпуш-Цинцадзе”, – пояснив він після засідання Ради.