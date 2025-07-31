МЗС відреагувало на “визнання” керівництвом Нікарагуа російської окупації українських територій

Україна залишатиме за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентому рівню недружних дій.

МЗС України відреагувало на повідомлення у медіа про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території РФ.

“У разі підтвердження цієї інформації Україна розцінюватиме такі дії як грубе порушення міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та міжнародних зобов’язань Нікарагуа, залишатиме за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентому рівню недружних дій”, - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України.

“Будь-які так звані “референдуми”, “консультації” чи заяви окупантів, так само як і “визнання” цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У 2020 Україна вводила секторальні санкції проти Нікарагуа в звʼязку з відкриттям почесного консульства цієї країни в окупованому Росією українському місті Сімферополь.

“Україна закликає владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати повідомлення засобів масової інформації, якщо вони не відповідають дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками”, - підсумували в МЗС.