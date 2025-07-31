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Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП

Президент зазначив, що урядовці невідкладно проінформують партнерів України про цей закон. 

Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав "Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (законопроєкт 13533). 

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Про це він повідомив у відеозверненні.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, а також виплати воїнам та рідним полеглих героїв.

"І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв. Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало. Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей", - додав президент. 
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