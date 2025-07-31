Верховна Рада почала розгляд законопроєкту про "посилення повноважень" НАБУ і САП

Голосуватимуть за документ одразу за основу і в цілому.

Верховна Рада відкрила засідання, на якому розглядатиме президентський законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Цей документ покликаний виправити підпорядкування незалежних антикорорганів генеральному прокурору, яке депутати ухвалили, а президент затвердив минулого тижня.

Законопроєкт має вивести НАБУ і САП з підпорядкуванню генпрокурору і скасувати всі процесуальні обмеження, які впровадив скандальний закон. Президентський проєкт закону передбачає, що:

СБУ протягом шести місяців з дати набуття чинності законом перевірить на предмет співпраці з ворогом співробітників НАБУ, САП, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до держтаємниці

детективи НАБУ, співробітники САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до державної таємниці раз на два роки будуть проходити перевірку внутрішньої безпеки на поліграфі на предмет співпраці з ворогом

повернення норми про те, що з підслідності НАБУ не можна забирати справу. Але є примітка про те, що це можливо за "наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування" НАБУ чи "здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Право міняти підслідність має керівник САП або генпрокурор чи його в.о.

НАБУ може отримати в підслідність справи інших органів за рішенням керівника САП

повернення визначених обставин, за якими обшук може відбуватися без ухвали суду (скандальний закон розишряв їх перелік)

генпрокурор може отримати доступ до матеріалів справ усіх органів, окрім НАБУ

"Президент дійсно запропонував запровадити поліграф для правоохоронців, зокрема, працівників НАБУ. Це спроба зберегти обличчя та продовжити просувати наратив про “кротів в НАБУ”. Хоча детективи НАБУ, що працюють над чутливими справами, і так постійно проходили перевірку поліграфом.

Важливо, що передбачено, що мова буде йти про поліграф внутрішнього контролю НАБУ та інших інституцій. Водночас перевірка співробітників всіх інституцій з боку СБУ дійсно може нести певні загрози, в тому числі втручання і тиску на співробітників, але все залежить від порядку її реалізації на практиці", – коментували запропоновані президентом зміни в Центрі протидії корупції.

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

Скандальні зміни, що фактично підпорядковували НАБУ і САП генпрокурору і дозволяли йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам ухвалили 263 голосами “за”. Це був не окремий законопроєкт, а поправки, внесені на комітеті, до законопроєкту про особливості слідства стосовно зниклих безвісти людей. Тобто такого, що жодним чином не стосувався НАБУ і антикорупційної інфраструктури.

При цьому законодавчим змінам передували масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з ворогом через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках. У НАБУ повідомили, що відповідні органи одразу ж знали про ці аварії, і тому неясно, чого ДБР вирішила оголосити підозри саме зараз.

Вже наступного після обшуків дня у Раді знайшлися 263 голоси за зміни, а спікер ВР і Володимир Зеленський екстрено їх підписали. Володимир Зеленський аргументував необхідність змін усуненням "російського впливу" на НАБУ.

Того ж дня в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери. Брюссель дав зрозуміти, що зупинить фінансування, якщо Київ не відновить незалежність антикорупційних органів.

Вже наступного дня президент Володимир Зеленський анонсував повернення незалежності НАБУ і САП, хоча сам підписав скандальні зміни.

У розробці законопроєкту, покликаного виправити скоєне, брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними новим документом.

Більше на цю тему:

інтерв'ю LB з директором НАБУ Семеном Кривоносом у перший день ухвалення скандального закону: "Цей бій ще не програний" (текстова версія).

матеріал "«Не буде у нас Сингапуру…»: як нардепи виправдовують своє голосування щодо НАБУ і САП".