«Слуга народу» проводить засідання перед голосуванням за закон президента про відновлення незалежності НАБУ/САП

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

«Засідання відбувається без президента. Голова фракції (Давид Арахамія) не переконує голосувати за закон, бо всі і так переконані», - каже співрозмовник.

Інший нардеп додав, що «про гарантії депутатам (від можливих нових справ НАБУ/САП) ніхто не говорить. Ну які гарантії? Від кого? Від чого? В якому вигляді? Чистий хайп ця історія», - зазначило джерело.

Водночас інший член «Слуги» наголошує, що у партійних чатах до цього обговорювалося питання гарантій для депутатів.

«Але Давід (Арахамія) сказав, що гарантії такі собі», - сказав депутат.

Нардеп сподівається, що голоси за президентський закон будуть.

«Але тут питання, мабуть, ключове в ОПЗЖ. Юля (Тимошенко) вчора на комітеті заявила фактично, що голосувати не буде. Частина наших теж не проголосує, бо когось просто нема. Але є обережний оптимізм», - сказав співрозмовник.

Джерела LB у НАБУ також повідомляють, що інформація про підготовку нових справ нардепам поширювалась напередодні невідомими, щоб “збити голоси” за закон. Однак насправді це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, напередодні правоохоронний комітет рекомендував Раді ухвалити закон президента щодо повернення незалежності НАБУ/САП.