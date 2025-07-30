Очільниця АРМА Олена Дума написала заяву на звільнення

Голова агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву на звільнення.
Про це вона повідомила у телеграмі.
"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити", – зазначила посадовиця і додала, що сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА, і тому важливо "зробити це саме у цей день".
Дума розповіла, що розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди, яка є рушійною силою змін, і що вона разом із цією командою "зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм".
"Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів", – написала посадовиця.
Вона подякувала кожному головному спеціалісту, керівнику відділу, управління, департаменту АРМА та моїм заступникам за роботу і наголосила, що попереду — міжнародний аудит Національного агентства.
"Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", – йдеться у повідомленні.
дума висловила сподівання, що уряд призначить тимчасово виконуючим обовʼязків Голови АРМА того, "хто найгармонічніше з цим питанням справиться" та забезпечить супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.
Хто така Олена Дума
- Народилася на Вінничині, у 2002 році закінчила юридичний факультет Національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши фах правознавця.
- З 11 листопада 2001 року до 9 серпня 2006 року Олена Файдевич (її прівище на той час) була засновницею та директоркою ТОВ «Аверс», яка займалася торгівлею будматеріалами.
- 2000—2006 за сумісництвом працювала в Апараті Верховної Ради України та Комітеті ВРУ з прав людини.
- У 2006 році прийняла присягу держслужбовця; працювала в державній службі Кабінету міністрів України на посаді радника міністра зв'язків з Верховною Радою та іншими органами держвлади.
- З січня 2008 року працює на різних посадах в уряді, пізніше - заступником директора Виконавчої Дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
- З грудня 2011 року по квітень 2015 року працює у міністерстві юстиції України, потім по жовтень 2019 року - у міністерстві екології та природних ресурсів.
- 24 січня 2020 року Кабінетом Міністрів України призначена на посаду директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, звідки її звільнили 14 травня через численні факти порушення законодавства. Оскаржувала це рішення в суді, але апеляцію програла. Публічно відстоювала свою позицію на проросійському телеканалі «ZIK», який тоді належав Віктору Медведчуку.
- З 29 січня 2021 року обіймала посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та займалася соціальними питаннями. Звільнилася 30 вересня 2021 року, слідом за відставкою екс-очільниці Чернігівської облдержадміністрації Анни Коваленко.
- 30 червня 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначена Головою Агенства з розшуку та менеджменту активів.
- Її призначення викликало занепокоєння. Зокрема, організація Transparency International Ukraine закликала не призначати Думу через відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Також посли країн "Групи семи" звернули увагу на "занепокоєність громадянського суспільства".
- Підтримала підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору.
Закон про АРМА
- 27 липня президент підписав закон про реформу АРМА, який є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.
- Рада проголосувала за закон 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави.
- Документ передбачає нові вимоги до голови АРМА, оновлену процедуру його відбору, запровадження обов’язкового незалежного аудиту, публічний конкурс на управителів арештованими активами, контроль і підзвітність на всіх етапах управління.