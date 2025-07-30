Очільниця АРМА Олена Дума написала заяву на звільнення

Голова агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву на звільнення.

Про це вона повідомила у телеграмі.

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити", – зазначила посадовиця і додала, що сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА, і тому важливо "зробити це саме у цей день".

Дума розповіла, що розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди, яка є рушійною силою змін, і що вона разом із цією командою "зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм".

"Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів", – написала посадовиця.

Вона подякувала кожному головному спеціалісту, керівнику відділу, управління, департаменту АРМА та моїм заступникам за роботу і наголосила, що попереду — міжнародний аудит Національного агентства.

"Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", – йдеться у повідомленні.

дума висловила сподівання, що уряд призначить тимчасово виконуючим обовʼязків Голови АРМА того, "хто найгармонічніше з цим питанням справиться" та забезпечить супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.

Хто така Олена Дума

Народилася на Вінничині, у 2002 році закінчила юридичний факультет Національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши фах правознавця.

З 11 листопада 2001 року до 9 серпня 2006 року Олена Файдевич (її прівище на той час) була засновницею та директоркою ТОВ «Аверс», яка займалася торгівлею будматеріалами.

2000—2006 за сумісництвом працювала в Апараті Верховної Ради України та Комітеті ВРУ з прав людини.

У 2006 році прийняла присягу держслужбовця; працювала в державній службі Кабінету міністрів України на посаді радника міністра зв'язків з Верховною Радою та іншими органами держвлади.

З січня 2008 року працює на різних посадах в уряді, пізніше - заступником директора Виконавчої Дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З грудня 2011 року по квітень 2015 року працює у міністерстві юстиції України, потім по жовтень 2019 року - у міністерстві екології та природних ресурсів.

24 січня 2020 року Кабінетом Міністрів України призначена на посаду директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, звідки її звільнили 14 травня через численні факти порушення законодавства. Оскаржувала це рішення в суді, але апеляцію програла. Публічно відстоювала свою позицію на проросійському телеканалі «ZIK», який тоді належав Віктору Медведчуку.

З 29 січня 2021 року обіймала посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та займалася соціальними питаннями. Звільнилася 30 вересня 2021 року, слідом за відставкою екс-очільниці Чернігівської облдержадміністрації Анни Коваленко.

30 червня 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначена Головою Агенства з розшуку та менеджменту активів.

Її призначення викликало занепокоєння. Зокрема, організація Transparency International Ukraine закликала не призначати Думу через відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Також посли країн "Групи семи" звернули увагу на "занепокоєність громадянського суспільства".

Підтримала підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору.

Закон про АРМА