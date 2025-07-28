​Зеленський відреагував на скорочення 50-денного ультиматуму Трампа для РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скорочення 50-денного ультиматуму Дональда Трампа для Росії.

“Чітка позиція та висловлена рішучість президента США - саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни”, - написав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.