​Зеленський відреагував на скорочення 50-денного ультиматуму Трампа для РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скорочення 50-денного ультиматуму Дональда Трампа для Росії.
“Чітка позиція та висловлена рішучість президента США - саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни”, - написав Зеленський.
Президент запевнив, що Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною.
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На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.