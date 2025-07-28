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Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій

Поруч з нею залишається команда — Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші профільні заступники.

Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій
Тетяна Бережна
Фото: Тетяна Бережна

Сьогодні, 28 липня, Кабмін призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Поруч залишається команда - Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші профільні заступники.

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Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

“У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами”, - написала Свириденко.

Вона уточнила, що головне завдання Бережної - забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Також слід провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси, і в цих напрямках Тетяна Бережна вже показала результат у Мінекономіки. 

“Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії”, - запевнила Свириденко.

Очільниця уряду наголосила, що згодом Кабмін планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, що дозволить фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни. 

“Культурній політиці потрібен новий імпульс”, - підсумувала прем'єрка.
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