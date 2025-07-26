FT: близько 70 нардепів від "Слуги народу" не хочуть відновлення незалежності НАБУ через побоювання “помсти”

Видання пише, що, враховуючи сумніви щодо підтримки законопроєкту депутатами, його можуть відкласти або внести на розгляд у той час, коли присутніх депутатів буде замало, щоб його ухвалити.

До 70 народних депутатів України від правлячої партії “Слуга народу” потенційно відмовляються голосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів України, побоюючись, що повернуті повноваження будуть використані прокурорами для помсти проти них, пише Financial Times із посиланням на “трьох осіб, близьких до лідера України”.

Видання зазначає, що ці нардепи можуть поставити під загрозу зусилля Зеленського скасувати законопроєкт, який широко критикують союзники України та громадянське суспільство, адже закон підпорядковував основні антикорупційні органи країни (НАБУ та САП) генеральному прокурору, який призначений президентом.

"Люди бояться бути несправедливо переслідуваними у наслідок помсти", – сказав один з топменеджерів парламентської фракції "Слуг народу", пише FT.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив у п'ятницю, що новий законопроєкт буде розглянуто 31 липня. Але враховуючи сумніви щодо підтримки законопроєкту депутатами, його можуть відкласти або внести на розгляд у той час, коли присутніх депутатів буде замало, щоб його ухвалити.

Видання зазначає, що лідер фракції та ще один високопосадовець заявили, що страх помсти виник після публікації інтерв'ю з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В інтерв'ю «Суспільному» у четвер голова САП Олександр Клименко заявив, що його організація «збирає всю інформацію» про те, як виник початковий законопроєкт і як проходило голосування.

«Ми проаналізуємо всі ситуації, події, заяви, всі звинувачення, претензії проти нас. Аж до молекул», – сказав він. «Ми відтворимо хронологію подій секунду за секундою та надамо аналіз усього цього».

У п'ятницю Клименко заявив для Financial Times: «Тільки люди, причетні до корупційних схем, мають підстави боятися НАБУ та САП. Ми ніколи не займалися політичними переслідуваннями», – додав він. «Усі розслідування НАБУ та САП повністю базуються на фактах та доказах, а не на політичних позиціях чи голосах членів парламенту».

«Незалежність антикорупційних інституцій не є загрозою, а однією з ключових гарантій правосуддя, верховенства права та подальшого демократичного розвитку України», – сказав він.

Один з високопосадовців сказав, що кілька депутатів від партії Зеленського розглядають можливість відмовитись від своїх мандатів, аби лишень не голосувати за новий законопроєкт.