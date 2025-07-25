"Не буде у нас Сингапуру…": як нардепи виправдовують своє голосування щодо НАБУ і САП

Після ухвалення Верховною Радою законопроєкту з правками про підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору події розгорталися стрімко. На тлі акцій протесту у великих українських містах, включно зі столицею, критичних відгуків зарубіжних партнерів, а також появи законодавчих ініціатив, покликаних відновити незалежність антикорупційних структур, деякі народні депутати зі "списку підписантів" почали виправдовуватися – у дусі "хотіли, як краще, а вийшло, як завжди".

Фото: bbc.com Протести проти змін у роботу САП і НАБУ

Чи не найлаконічнішим виявився перший заступник голови Комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк (фракція партії «Слуга народу»). «Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз — допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро”, — написав Беленюк у Фейсбуці.

З фейбука Жана Беленюка

Колега Беленюка по фракції Ярослав Тістик теж не був марнослівним: «У політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроект».

Зі сторінки Ярослава Тістика в Facebook

Ще один «слуга народу» Віталій Безгін (голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку) відзначив, що антикорупційні органи отримали від Верховної Ради вже ІХ скликання безпрецедентний рівень законодавчого забезпечення та підтримки, однак обрана модель антикорупційної політики «працює винятково, як батіг, і не бореться з першопричиною появи корупції в публічному секторі». Тобто, міняти систему треба, однак «провал влади у попередній комунікації і з громадянами, і з європейськими партнерами призвів до суспільного вибуху та протестів. Це помилка».

Сергій Штепа (заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації, теж «Слуга народу») написав, що «був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні». «Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію», — додав Штепа. І висловив переконання, що «нам потрібна комплексна реформа антикорупційних органів, яка попередньо пройде широке обговорення в суспільстві за участю експертів та міжнародних партнерів».

Павло Бакунець, член Комітету з питань бюджету (депутатська група "Довіра"), наголосив, що депутати повинні дослухатися до думки суспільства, яке і делегувало депутатів у Верховну Раду, і висловив готовність «якнайшвидше повертатися в сесійну залу і працювати над покращенням антикорупційного законодавства».

Допис Павла Бакунця у facebook

Таміла Ташева (фракція партії «Голос») назвала свій голос на підтримку законопроєкта 12414 «непростим рішенням, ухваленим в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості». Водночас, на її думку, «результативність системи останні роки викликала багато питань». «Всі помиляються — важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей. Ми бачимо суспільство, ми реагуємо на його турботу», — резюмувала Ташева.

Пояснення Ташевої у facebook

Ніна Южаніна (фракція «Європейської солідарності») узагалі вдалася до тлумачень змісту внесених у рамках законопроєкту 12414 правок до частини третьої статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, які нібито дозволяють правоохоронцям проникати до житла без рішення суду. За словами Южаніної, зміни, навпаки, «звужують та чітко окреслює виняткові обставини, за яких це допустимо».

Ніна Южаніна у facebook

А найсуворіший вирок (однак не собі особисто) винесла відома народна обраниця, «слуга народу» Мар’яна Безугла: «…Ми не вміємо здійснювати системні зміни, ні кадрові, ні інституційні… Сьогодні ініціюють повернення НАБУ і САП під нагляд Генпрокурора, як у всіх країнах, фактично повертаючи країні суверенітет, а завтра вже кажуть, що буде новий законопроєкт, який це виправлятиме. І так по колу.

Істеричне суспільство, "мушлі", які впритул не помічають корупції та вбивств у нереформованих ЗСУ, яким байдуже на ТЦК та СП, вони з лате й собачками виходять на захист чортів з неконтрольованого органу, який ділить суверенітет з іншою країною.

Не хочу казати, що наша країна приречена, але ні у народу, ні у влади не вистачає сили будувати державу й виокремлювати, що дійсно головне. Живемо майданами, мріями та обіцянками. Не буде у нас Сингапуру, та й Польщі не буде.

Ганьба…»