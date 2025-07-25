УП: в липні НАБУ провело обшуки в Німеччині в ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми

В середині липня Національне антикорбюро провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Слідчі дії провели за місцем нового проживання експосадовця – в Німеччині, оскільки після звільнення він виїхав на підставі батьківства у трьох дітей, пише УП.

За даними журналістів, отриманими від народних депутатів, 15 липня Шурма зателефонував високопоставленому співробітнику Офісу президента і повідомив про обшуки й вилучення телефона. Окрім НАБУ, участь в оперативних заходах брали правоохоронці Німеччини.

"Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні, – йдеться в матеріалі журналістів про те, як влада підпорядковувала генпрокурору НАБУ й САП.

За даними журналістів, Шурма брав участь в конференції стосовно відновлення України, що проходила в Римі 10-11 липня.

Фото: Макс Требухов

Ростислав Шурма в Офісі президента відповідав за керування економіки.

У 2023 журналісти з'ясували, що компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.

Ростислав Шурма визнав це, але стверджував, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим".

За даними ZN.UA, родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди.