УП: в липні НАБУ провело обшуки в Німеччині в ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми

В середині липня Національне антикорбюро провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Слідчі дії провели за місцем нового проживання експосадовця – в Німеччині, оскільки після звільнення він виїхав на підставі батьківства у трьох дітей, пише УП.
За даними журналістів, отриманими від народних депутатів, 15 липня Шурма зателефонував високопоставленому співробітнику Офісу президента і повідомив про обшуки й вилучення телефона. Окрім НАБУ, участь в оперативних заходах брали правоохоронці Німеччини.
"Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні, – йдеться в матеріалі журналістів про те, як влада підпорядковувала генпрокурору НАБУ й САП.
За даними журналістів, Шурма брав участь в конференції стосовно відновлення України, що проходила в Римі 10-11 липня.
- Ростислав Шурма в Офісі президента відповідав за керування економіки.
- У 2023 журналісти з'ясували, що компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.
- Ростислав Шурма визнав це, але стверджував, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим".
- За даними ZN.UA, родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди.
- В лютому 2023 НАЗК склало стосовно Шурми адміністративний протокол, але він назвав це дискредитацією.
- Торік він написав заяву про звільнення, і в вересні президент його звільнив.