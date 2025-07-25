Очільницям двох райрад Львова повідомили підозри в розтраті при ліквідації наслідків атаки. В міськраді відкинули звинувачення

Слідчі вважають, що вікна придбали за завищеною вартістю, а міськрада каже, що закупівля потребувала індивідуального виготовлення і кошторис затвердили.

Двоє керівників районних адміністрацій Львова отримали підозри в розтраті 1,7 млн гривень при ліквідації наслідків ракетної атаки по місту. Це колишня в.о. голови Франківської районної адміністрації Ольга Струмеляк та голова Галицької райадміністрації Галина Гладяк. Також підозру отримав директор КП "Ремуд" Олег Поліщук, повідомили в Львівській міській раді.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 і 2 статті 364 КК України). Про це повідомили в Офісі генпрокурора і Нацполіції.

"Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року", – повідомили в ОГП.

Підрядник, за даними слідства, штучно завищив вартість віконних блоків та інших матеріалів. Експертиза вважає, що він незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Директору комунального підприємства "Рембуд" Олегу Поліщуку прокурори підозру оголосили в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

При цьому в Львівській міській раді заперечили зловживання при встановленні вікон.

"Йдеться про управлінські рішення, які ухвалювались у критичних умовах — під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів", – стверджують у міськраді.

Там пояснили, що увагу правоохоронців привернула закупівля вікон для трьох будинків, що зазнали руйнувань під час ракетного удару в липні 2023-го. Ці будівлі розташовані в заповідній зоні ЮНЕСКО, і вікна закуповували за індивідуальним замовленням і після консультативної історико-архітектурної ради. Кошторис пройшов державну експертизу.

"Загальна вартість відбудови та відновлення будинків після прильоту на Стрийській складає 147 мільйонів грн. Слідство перевіряє, чи була обґрунтованою вартість матеріалів і послуг на суму 1 мільйон 200 тисяч грн — у контексті різких коливань цін на ринку. Адже саме восени 2023 року відбувся різкий стрибок вартості більшості будівельних матеріалів. Усі відповідні документи, включно з кошторисами, договорами та актами виконаних робіт, передано слідчим органам", – повідомили в раді.