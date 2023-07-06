ЮНЕСКО засудила російський обстріл історичної будівлі у Львові, яка розташована у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини "Львів – Ансамбль історичного центру".

Про це йдеться на сайті організації.

ЮНЕСКО заявило, що напад порушує Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини, а також Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Організація висловила співчуття сім’ям загиблих, а також підтримку постраждалим. ЮНЕСКО нагадала про зобов'язання держав-учасниць, які не повинні вживати жодних навмисних заходів, що могли б завдати шкоди культурній і природній спадщині, розташованій на території інших країн-учасниць конвенції.

Ці зобов'язання поширюються на буферні зони, що є додатковим рівнем захисту об’єктів всесвітньої спадщини. За інформацією ЮНЕСКО, торік у березні генеральний директор організації Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ Російської Федерації, щоб нагадати йому про ці зобов’язання та уточнити координати об’єктів Світової спадщини в Україні.

Від початку російського вторгнення ЮНЕСКО підтвердила пошкодження понад 260 українських культурних цінностей.

В організації додали, що Львів також є креативним містом ЮНЕСКО для літератури і незабаром у ньому з'явиться культурний центр.

Нагадаємо, уночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Уламки ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. Є жертви і десятки поранених.

Тим часом Міністерство культури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО нових українських об'єктів.

Раніше Одеса отримала сертифікат організації про включення історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини.