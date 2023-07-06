Росія атакувала Львів "Калібрами", повітряні сили знищили 7 із 10 ракет

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах.

Уночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Повітряні сили ЗСУ знищили 7 із 10 ракет.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину. Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів.

Нагадаємо, уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від МВС, кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених – до девʼяти.