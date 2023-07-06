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Поліцейські затримали на Харківщині чоловіка, який погрожував підірвати гранату в громадському місці

Працівники поліції кілька годин переконували чоловіка віддати гранату.

Поліцейські затримали на Харківщині чоловіка, який погрожував підірвати гранату в громадському місці

Співробітники поліції затримали чоловіка, котрий у Харкові на вул. Ощепкова намагався підірвати гранату в громадському місці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Зловмисник біля магазина від'єднав чеку від гранати “М67” та погрожував її застосувати. Працівники відділу поліції кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет”, - повідомили в поліції.

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В результаті правоохоронці переконали 25-річного чоловіка не підривати гранату та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

Раніше співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.

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