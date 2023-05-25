Правоохоронці затримали підозрюваного у продажі гранат харків’янина

Співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали 43-річного харків’янина під час спроби продати дві гранати Ф-1 та РГД-5. Поліцейські вилучили речові докази, а під час обшуку за місцем мешкання чоловіка виявили ще дві гранати із запалами до них.

Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження.

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали під час спроби продати корпуси гранат та запал жителя Фастова Київської області.