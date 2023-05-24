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Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія лише втрачатиме, - Зеленський

Лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія лише втрачатиме, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України провів сьогодні перше засідання Ставки після усіх важливих візитів, зустрічей і рішень. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами.

Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою”, - зазначив президент.

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Він додав, що це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв.

“Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно.

Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями й реальним захистом нашого неба”, - підкреслив Зеленський.

Верховний головнокомандувач розповів, що сьогодні на Ставці заслухав звіти командувачів, Головкома, керівника ГУР щодо поточної ситуації на фронті, нашої протидії окупанту й тих можливостей, які Росія збирається використати проти нас.

Зеленський уточнив, що на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 збитих “Шахедів”. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 таких дронів.

Володимир Зеленський також звернувся до народу Ірану із закликом не бути співучасниками російського терору.

“Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші “Шахеди”, які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, Православна Церква України з 1 вересня перейде на Новоюліанський календар. Відповідне рішення ухвалив Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

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