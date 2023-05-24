Тренування українських пілотів на F-16 може початися в липні

Тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. Таку заяву в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена наводить Politico.

"Мої очікування, що до кінця червня ми офіційно налаштуємося, тож, сподіваюся, зможемо почати після цього", – сказав він.

Процес навчання, за його оцінкою, займе пів року. За американською оцінкою, це може зайняти і менше, близько чотирьох місяців, писала газета New York Times.

Данія є однією з тих країн, які готові взяти участь у навчаннях українських пілотів. Готовність також висловили США, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія та Данія, але поки що жодна країна не оголосила, що дасть свої літаки Україні на озброєння.

У Пентагоні зазначили, що тренування на F-16 – це один із елементів довгострокової підтримки, для контрнаступу ці винищувачі "нерелевантні". За словами бригадного генерала Пета Райдера, міністр оборони США Ллойд Остін на квітневій зустрічі у форматі "Рамштайн" отримав запити від деяких країн щодо дозволу тренувати українців на винищувачах F-16. Ці літаки виробляються Штатами, тож дозвіл є необхідним.

Після цього Остін взявся за це питання, вніс його в процес національної політики Ради безпеки як частину розмови про те, як США підтримують Україну в середньостроковій та довгостроковій перспективі та з точки зору її оборонних потреб, і отримав одностайну згода. Про схвалення навчань американський президент Байден оголосив 19 травня, під час саміту G7, гостем на якому був президент України.

Першою про готовність навчати українських пілотів оголосила Велика Британія. 15 травня британський уряд сказав, що навчання почнуться влітку. Втім, країна не має американських винищувачів, а надати власні не вважає потрібним, оскільки вони складні у роботі і вимагають щонайменше 35 місяців навчань.

F-16, крім країни-виробника США, є або от-от зʼявляться на озброєнні у 12 країн НАТО, зокрема Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, писав "Мілітарний". На початку 2023 американські Повітряні сили мали на озброєнні 889 F-16C/D. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія вже давно використовують F-16. Греція і Туреччина отримали їх наприкінці 1980-х років. Португалія, Італія та Румунія купили або орендували вживані F-16A/B в 1990-х або 2000-х роках. Польща, Словаччина і Болгарія придбали нові винищувачі.