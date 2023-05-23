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Байден відвідає Гельсінкі напередодні саміту НАТО, аби “надіслати сигнал Росії”, − ЗМІ

У століці Фінляндії відбудеться саміт північних країн Європи та США.

Байден відвідає Гельсінкі напередодні саміту НАТО, аби “надіслати сигнал Росії”, − ЗМІ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден планує відвідати Гельсінкі напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це пише видання Iltalehte з посиланням на джерела.

У століці Фінляндії відбудеться саміт північних країн Європи та США, у якому візьмуть участь Байден, президент республіки Саулі Нііністе, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та очільниця ісландського уряду Катрін Якобсдоттір .

Захід прийматиме президент республіки Нііністе, і він стане продовженням шести попередніх самітів.

Візитом Байдена Сполучені Штати хочуть надіслати Росії сигнал про те, що західна супердержава віддана справі захисту Фінляндії та всіх скандинавських країн. Це буде перший випадок, коли чинний президент США відвідає Гельсінкі не через відносини з Росією.

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Нагадаємо, між Фінляндією та США ведуться переговори про угоду про двостороннє оборонне співробітництво (DCA). Ця угода дозволить американцям безперешкодно використовувати фінську землю.

На початку квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Країна стала вже 31-ю державою-членом організації. Того ж місяця у Фінляндії стартувала підготовка до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з РФ. До кінця 2026 року він має охопити близько 200 кілометрів найважливіших ділянок кордону.

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