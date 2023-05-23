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Польща хоче купити у Швеції літаки дальнього радіолокаційного стеження

Тривають перемовини.

Польща хоче купити у Швеції літаки дальнього радіолокаційного стеження
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він сподівається, що перемовини будуть завершені найближчим часом.

“Ми ведемо детальні переговори. Я сподіваюся, що вони успішно будуть завершені незабаром. Таким чином ми зміцнюємо стійкість Польщі, але також і східного флангу НАТО”, − зазначив Блащак після зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.

Міністр не повідомив тип чи кількість літаків.

Зазначимо, Польща збільшила військові витрати після вторгнення Росії в Україну, уряд пообіцяв подвоїти чисельність армії та витратити 4% ВВП на оборону в 2023 році.

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Нагадаємо, під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.

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