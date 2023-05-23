Польща хоче купити у Швеції літаки дальнього радіолокаційного стеження

Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він сподівається, що перемовини будуть завершені найближчим часом.

“Ми ведемо детальні переговори. Я сподіваюся, що вони успішно будуть завершені незабаром. Таким чином ми зміцнюємо стійкість Польщі, але також і східного флангу НАТО”, − зазначив Блащак після зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.

Міністр не повідомив тип чи кількість літаків.

DPM @mblaszczak: I wish to say for the first time publicly that we are advanced in talks to obtain🇸🇪early warning aircraft. We are conducting detailed negotiations. I hope they will succeed in short time. This way we strengthen resilience of🇵🇱, but also of #NATO's eastern flank. pic.twitter.com/9MPIAg9glB — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) May 22, 2023

Зазначимо, Польща збільшила військові витрати після вторгнення Росії в Україну, уряд пообіцяв подвоїти чисельність армії та витратити 4% ВВП на оборону в 2023 році.

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Нагадаємо, під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

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