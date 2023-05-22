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Невірно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи, - міністерка оборони Латвії

Агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону. 

Невірно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи, - міністерка оборони Латвії
Інара Мурнієце
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце звернула увагу колег на те, що, незважаючи на великі втрати Росії в Україні, неправильно вважати Росію ослабленою цією війною і не здатною на нові стратегічні несподіванки. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

Учасники зустрічі міністрів оборони Північної групи погодилися, що вторгнення Росії в Україну суттєво змінило середовище безпеки, оскільки агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону. 

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“Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжуватиме використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати та послабити підтримку Заходу для України”, – наголосила Мурніеце.

Міністри оборони висловили переконання, що на Вільнюському саміті слід прийняти рішення, котрі посилять стримування та обороноздатності Альянсу в регіоні.

Латвія запевнила, що продовжить інвестувати у зміцнення своєї обороноздатності та розвиток нових можливостей. Цього року державний оборонний бюджет становить 2,25% ВВП, у 2025 році він досягне 2,5%, а через кілька років – уже 3% ВВП.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО пообіцяла продовжувати непохитну підтримку України та закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів Україні. Цей заклик стосується і поставок іншої військової техніки, необхідної Україні для боротьби з російською агресією.

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