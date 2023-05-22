Невірно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи, - міністерка оборони Латвії

Міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце звернула увагу колег на те, що, незважаючи на великі втрати Росії в Україні, неправильно вважати Росію ослабленою цією війною і не здатною на нові стратегічні несподіванки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

Учасники зустрічі міністрів оборони Північної групи погодилися, що вторгнення Росії в Україну суттєво змінило середовище безпеки, оскільки агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону.

“Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжуватиме використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати та послабити підтримку Заходу для України”, – наголосила Мурніеце.

Міністри оборони висловили переконання, що на Вільнюському саміті слід прийняти рішення, котрі посилять стримування та обороноздатності Альянсу в регіоні.

Латвія запевнила, що продовжить інвестувати у зміцнення своєї обороноздатності та розвиток нових можливостей. Цього року державний оборонний бюджет становить 2,25% ВВП, у 2025 році він досягне 2,5%, а через кілька років – уже 3% ВВП.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО пообіцяла продовжувати непохитну підтримку України та закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів Україні. Цей заклик стосується і поставок іншої військової техніки, необхідної Україні для боротьби з російською агресією.