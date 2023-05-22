Між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо мирної угоди, - Пашинян

Алієв каже, що переговори "принесуть на Кавказ довгостроковий мир".

Підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією неминуче.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у спільній заяві для преси з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, передає Азертадж.

«Я поінформував Президента Литви про мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією. Ми сподіваємося, що проведення мирних переговорів зрештою принесе на Кавказ довгостроковий мир. Ми вважаємо, що підписання мирної угоди неминуче і намагаємося зі свого боку докладати конструктивних зусиль для досягнення цієї мети», - заявив Алієв.

Він додав, що ця мирна угода має відповідати міжнародним нормам та принципам.

Тим часом як заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо визнання територіальної цілісності одне одного, передає Радіо Азатутюн.

«Сприйняття міжнародної спільноти дедалі більше схиляється до формули, за якою Вірменія та Азербайджан без застережень мають визнати територіальну цілісність одне одного у межах 29 800 кв. км та 86 600 кв. км відповідно, і навколо забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху між Баку та Степанакертом повинен мати місце діалог», - сказав Пашинян.

За його словами, Єреван згоден із цією логікою і веде переговори відповідно до неї.

За його словами, після вашингтонських зустрічей Вірменія передала азербайджанській стороні четверту редакцію тексту мирного договору та чекає на відповідь Баку. Пашинян зазначив, що завдання Єревана - якнайшвидше завершити переговори та підписати мирний договір, над яким команда інтенсивно працює.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії заявив, що не вважає реалістичним підписання мирного договору на тристоронній зустрічі у Москві, яка відбудеться у четвер, 25 травня, за участю лідерів Вірменії, Росії та Азербайджану.

Нагадаємо, що 23 квітня в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу. Ця дорога сполучає Вірменію і Нагірний Карабах.