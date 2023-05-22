Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ГоловнаСвіт

Між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо мирної угоди, - Пашинян

Алієв каже, що переговори "принесуть на Кавказ довгостроковий мир".

Між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо мирної угоди, - Пашинян
премьер-министр Армении Пашинян
Фото: EPA/UPG

Підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією неминуче.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у спільній заяві для преси з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, передає Азертадж.

«Я поінформував Президента Литви про мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією. Ми сподіваємося, що проведення мирних переговорів зрештою принесе на Кавказ довгостроковий мир. Ми вважаємо, що підписання мирної угоди неминуче і намагаємося зі свого боку докладати конструктивних зусиль для досягнення цієї мети», - заявив Алієв.

Він додав, що ця мирна угода має відповідати міжнародним нормам та принципам.

Тим часом як заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо визнання територіальної цілісності одне одного, передає Радіо Азатутюн.

«Сприйняття міжнародної спільноти дедалі більше схиляється до формули, за якою Вірменія та Азербайджан без застережень мають визнати територіальну цілісність одне одного у межах 29 800 кв. км та 86 600 кв. км відповідно, і навколо забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху між Баку та Степанакертом повинен мати місце діалог», - сказав Пашинян.

За його словами, Єреван згоден із цією логікою і веде переговори відповідно до неї.

За його словами, після вашингтонських зустрічей Вірменія передала азербайджанській стороні четверту редакцію тексту мирного договору та чекає на відповідь Баку. Пашинян зазначив, що завдання Єревана - якнайшвидше завершити переговори та підписати мирний договір, над яким команда інтенсивно працює.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії заявив, що не вважає реалістичним підписання мирного договору на тристоронній зустрічі у Москві, яка відбудеться у четвер, 25 травня, за участю лідерів Вірменії, Росії та Азербайджану.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 23 квітня в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу. Ця дорога сполучає Вірменію і Нагірний Карабах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies