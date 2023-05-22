Лукашенко зібрався до Путіна, щоб "обговорити проблеми у їхніх відносинах"

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, планує 24-25 травня відвідати Москву, де в ці дні відбудеться Євразійський економічний форум та засіданні вищої Євразійської економічної ради.

Про це він заявив на зустрічі з послом Білорусі в РФ, пише БЕЛТА.

Лукашенко також повідомив, що 24 травня проведе чергову зустріч із Володимиром Путіним. При цьому він зазначив, що часто зустрічається з президентом РФ, "але це не для того, щоб подивитися один на одного, хоча і це важливо".

Також Лукашенко додав, що мало вірить власним урядовцям, які стверджують, що у відносинах між Білоруссю та РФ немає проблем. Саме тому він має намір їх вирішити.

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу щодо ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, які взагалі не повинні бути у наших відносинах", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 68-річний Лукашенко після параду на 9 травня в Москві кілька днів не з'являвся на публіці. 13 травня одразу кілька ЗМІ повідомили, що увечері кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медичного центру. Під час його проїзду дороги до шпиталю були перекриті, стояли силовики. Кортеж повернувся назад через дві години.

Наступного дня в Держдумі РФ підтвердили, що Лукашенко "захворів".

Зазначимо, що в березні Путін заявив про намір розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Білоруські державні ЗМІ майже відразу почали пояснювати, що це – "вимушене рішення, яке гарантує безпеку країни", а найрадикальніші пропагандисти навіть пригрозили Європі ядерним ударом. МЗС країни також виступило на захист розміщення ТЯЗ у Білорусі. Проте сам Лукашенко, хоч як це дивно, відмовчувався шість днів. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Наша зброя". Як Лукашенко збирається розігрувати ядерний козир".