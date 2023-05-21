ООН не відображає реалій XXI століття і потребує реформування, - прем’єр Індії

Нарендра Моді запитав, чому організація, яка була створена для збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам?

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в ході саміту G7 в Хіросімі поставив під сумнів діяльність ООН і заявив, що організація не відображає реалій XXI століття.

Про це повідомляє видання Outlook India.

Моді закликав до реформування ООН, інакше, за його словами, вона залишиться просто "розмовною крамницею".

"Необхідно проаналізувати, чому ми вимушені говорити про мир і стабільність на різних форумах? Чому ООН, яка була створена для збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам? Чому в ООН не прийнято навіть визначення тероризму? Якщо вдуматися, то ясно одне. Інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі XXI століття", - сказав Моді.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та Бреттон-Вудської системи, аби вони відповідали "реаліям сучасного світу".

Президент України Володимир Зеленський ще в 2020 році заявляв про необхідність реформувати міжнародні інституції, у тому числі механізми ООН.

У квітні також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати