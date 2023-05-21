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Естонія і Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему IRIS-T

Країни починають переговори з німецьким підприємством Diehl Defence.

Естонія і Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему IRIS-T
ЗРК IRIS-T (ілюстративне фото)
Фото: focus.ua

Естонія та Латвія обрали для своєї протиповітряної оборони середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва.

Про це повідомляє портал ERR.

Наразі для спільної закупівлі країни починають переговори з німецьким підприємством Diehl Defence.

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонній співпраці двох країн, тому що ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що ця система підвищить безпеку повітряного простору двох країн та забезпечить найкращий захист для людей, цивільної та військової інфраструктури.

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Естонія та Латвія підписали протокол про наміри спільної закупівлі системи ППО на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року. Країни розраховують, щоб вони почали діяти до 2025 року. А перші системи мають надійти у 2024 році.

Системи ППО середньої дальності ефективні при нейтралізації літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і боєприпасів, що барражують.

Нагадаємо, що в Україні наприкінці квітня на бойове чергування заступив уже другий дивізіон IRIS-T. Із жовтня станом на початок травня ЗРК IRIS-T знищив 60 повітряних цілей.

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