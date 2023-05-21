Естонія і Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему IRIS-T

Естонія та Латвія обрали для своєї протиповітряної оборони середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва.

Про це повідомляє портал ERR.

Наразі для спільної закупівлі країни починають переговори з німецьким підприємством Diehl Defence.

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонній співпраці двох країн, тому що ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що ця система підвищить безпеку повітряного простору двох країн та забезпечить найкращий захист для людей, цивільної та військової інфраструктури.

Естонія та Латвія підписали протокол про наміри спільної закупівлі системи ППО на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року. Країни розраховують, щоб вони почали діяти до 2025 року. А перші системи мають надійти у 2024 році.

Системи ППО середньої дальності ефективні при нейтралізації літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і боєприпасів, що барражують.

Нагадаємо, що в Україні наприкінці квітня на бойове чергування заступив уже другий дивізіон IRIS-T. Із жовтня станом на початок травня ЗРК IRIS-T знищив 60 повітряних цілей.