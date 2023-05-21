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Гутерреш заявив, що настав час реформувати Радбез ООН

Він вважає, що робиться недостатньо для «усунення розчарувань» Глобального Півдня.

Гутерреш заявив, що настав час реформувати Радбез ООН
Антониу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив 21 травня у Хіросімі, де проходив саміт G7, що настав час реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудські угоди, щоб вони відповідали «реаліям сучасного світу». 

Про це повідомляє Reuters.

Гутерреш заявив, що обидві інституції відображають співвідношення сил 1945 року і потребують оновлення.

«Глобальна фінансова архітектура стала застарілою, дисфункціональною і несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної системи безпеки», – заявив генсек ООН.

Гутерреш розповів, що, на його думку, на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інституцій або «усунення розчарувань» Глобального Півдня.

Зазначимо, що Бреттон-Вудська система — міжнародна валютна система регулювання комерційних та фінансових відносин між країнами, що підписали та ратифікували Бреттон-Вудську угоду 1944 року. Після цього як валютні резерви окрім золота почали активно використовувати долар США. Для підтримки платіжних балансів країн-учасниць було створено Міжнародний валютний фонд. 

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Нагадаємо, що посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд різко розкритикувала міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова після того, як він головував на засіданні Ради Безпеки ООН. 

12 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого.

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