"Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого.

Про це він написав у Twitter.

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", – написав Кулеба.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

Як повідомлялося, з 1 квітня Росія почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники РФ визначатимуть питання порядку денного на засіданнях впродовж календарного місяця.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.

За даними CNN, є ще одне відео обезголовлення двох українських військових.