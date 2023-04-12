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Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого

"Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН".

Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого.

Про це він написав у Twitter.

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", – написав Кулеба.

Як повідомлялося, з 1 квітня Росія почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники РФ визначатимуть питання порядку денного на засіданнях впродовж календарного місяця.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.

За даними CNN, є ще одне відео обезголовлення двох українських військових. 

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