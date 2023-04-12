​SpaceX перенесла запуск 51 міні-супутника через негоду

Запуск відбудеться в п'ятницю о 08:47 за київським часом.

Запуск ракети Falcon 9 із 51 дослідницьким міні-супутникам у рамках місії Transporter 7, запланований на середу, перенесено на два дні у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на компанію-розробника SpaceX.

Група супутників охоплює апарати NASA, американських компаній і наукових центрів, а також низки зарубіжних країн.

Тепер запуск планується здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в п'ятницю о 08:47 за київським часом.

У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовують удесяте, приблизно за вісім хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на базі Ванденберг.

Нагадаємо, 3 січня на орбіту Землі вивели український наносупутник PolyITAN-HP-30.

Торік у січні SpaceX запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9. Запуск відбувся пускового майданчика на мисі Канаверал (США), його транслювали в YouTube-каналі SpaceХ.