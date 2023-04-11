​У Росії ухвалили закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних та електронні повістки

Держдума Росії у вівторок ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Електронна повістка вважатиметься врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі". Якщо повістка не вважається врученою у письмовій чи електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у "реєстрі повісток".

Раніше повідомлялося, що в Держдуму РФ внесли повний список поправок до єдиного реєстру військовозобов’язаних, в рамках якого юридично прирівняються електронні повістки до паперових і забороняється росіянам, які ухиляються від призову, виїжджати за кордон, кермувати авто, брати кредити, продавати нерухомість тощо.

Поправки ухвалені, і тепер їх має схвалити Рада Федерації та підписати президент Володимир Путін.

Коментуючи ухвалені поправки, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зміни у єдиний реєстр військовозобов’язаних та електронні повістки "не пов’язані з мобілізацією, а пов’язані з військовим обліком". Він також заявив, що "ніякої другої хвилі мобілізації в РФ немає".

Нагадаємо, насправді мобілізація в РФ триває. 30 березня Путін підписав указ про проведення призовної кампанії, яка триватиме з 1 квітня до 15 липня. Загалом планується призвати 147 тисяч осіб.

На окупованій Донеччині росіяни створили 23 “військкомати”, а в Криму до лав ворожої армії вербують пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.