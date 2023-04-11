​Кулеба поговорив з главою МЗС Італії про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його італійський колега Антоніо Таяні провели телефонну розмову.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що вони з Таяні обговорили нову допомогу, яку могла б надати Італія, аби допомогти гарантувати перемогу України над російською агресією.

Інших деталей Кулеба не навів.

Today, I spoke with my Italian counterpart @Antonio_Tajani. We discussed new assistance that Italy can provide to help secure Ukraine’s victory over Russian aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Нагадаємо, Італія спільно з Францією обіцяла передати Україні комплекси SAMP/T-MAMBA. Окрім того, Італія планувала передати й інші системи ППО.

В кінці березня президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка анонсувала проведення наприкінці квітня конференції з питань відбудови України.