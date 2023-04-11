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​Кулеба поговорив з главою МЗС Італії про подальшу підтримку України

Деталей українаський міністр не навів.

​Кулеба поговорив з главою МЗС Італії про подальшу підтримку України
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його італійський колега Антоніо Таяні провели телефонну розмову.

Про це  Кулеба написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що вони з Таяні обговорили нову допомогу, яку могла б надати Італія, аби допомогти гарантувати перемогу України над російською агресією.

Інших деталей Кулеба не навів.

Нагадаємо, Італія спільно з Францією обіцяла передати Україні комплекси SAMP/T-MAMBA. Окрім того, Італія планувала передати й інші системи ППО. 

В кінці березня президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка анонсувала проведення наприкінці квітня конференції з питань відбудови України.

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