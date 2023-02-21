Італія планує навесні провести конференцію з відбудови України

Італія може зробити дуже багато, оскільки має значний досвід у багатьох стратегічних сферах.

Італія хоче відігравати значну роль у процесі відбудови України.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на спільній з президентом Зеленським пресконференції.

“Ми говорили сьогодні про відбудову – не лише після завершення війни, а вже зараз. Бо говорити про відбудову - це значить вірити у перемогу України у цьому конфлікті. Італія працює над конференцією з відбудови, яка має відбутись у квітні”, - розповіла Мелоні.

Вона наголосила, що Італія може зробити дуже багато, оскільки має значний досвід у багатьох стратегічних сферах. Зокрема, у інфраструктурних проектах, сферах транспорту, енергетики, сільського господарства та продовольства.

На переконання Мелоні, конференція зможе змінити той підхід до відбудови, який був раніше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію за підсумками зустрічі в Києві 21 лютого.