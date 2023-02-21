НКРЕКП оштрафувала ще одне обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг завершила перевірку двох обленерго на численні звернення споживачів.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Сьогодні, 21 лютого, НКРЕКП на своєму засіданні розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ “Полтаваобленерго” та ПРАТ “Волиньобленерго”.

За результатами Комісія вирішила оштрафувати АТ “Полтаваобленерго” на 85 тис. гривень за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.

Крім того, НКРЕКП застерігла ПРАТ “Волиньобленерго” щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Водночас регулятор відзначив покращення ситуації з електропостачанням в Україні. Це пов’язано з бездефіцитним балансом в енергосистемі України.

Нагадаємо, на засіданні НКРЕКП 30 січня оштрафували Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі. ДТЕК заявив, що не згоден із рішенням Нацкомісії, назвав це покарання щодо себе несправедливим і додав, що оскаржить його в суді.