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На Київщині можливі аварійні відключення світла через негоду

Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. 

На Київщині можливі аварійні відключення світла через негоду
Фото: http://energomir.net

Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. 

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень сталося в Обухівському та Бучанському районах.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - заявили в компанії.

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Нагадаємо, що 21 лютого 57 населених пунктів на Львівщині залишилися без електрики через сильний вітер.

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