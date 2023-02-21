У Бельгії українців навчають застосовувати підводні безпілотники

Міністерство оборони Бельгії навчає українських військових застосовувати підводні безпілотники, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони України.

Як зазначається, група українських військових прибула до Бельгії у першій декаді лютого для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). Українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну.

«Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік», - сказала міністр оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

Нагадаємо, що 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів у Брюсселі зустріч із бельгійською колегою Людівін Дедондер. На зустрічі йшлося про перспективи подальшої співпраці між Україною і Бельгією, зокрема, про посилення спроможностей обох держав щодо розмінування.