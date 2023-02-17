Військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Партнери з Латвії – компанія NA Group Stage & Light та ТОВ Zinteco – передали для військовослужбовців Миколаївської області світлове обладнання, щоб вони ефективніше могли виявляти дрони ворога”, - написав Віталій Кім.

Він подякував латвійським партнерам за допомогу.

Фото: Telegram/Віталій Кім

Нагадаємо, нещодавно український уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих. Не потрібно жодних документів від служби експортного контролю.