Військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Партнери з Латвії – компанія NA Group Stage & Light та ТОВ Zinteco – передали для військовослужбовців Миколаївської області світлове обладнання, щоб вони ефективніше могли виявляти дрони ворога”, - написав Віталій Кім.
Він подякував латвійським партнерам за допомогу.
Нагадаємо, нещодавно український уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих. Не потрібно жодних документів від служби експортного контролю.