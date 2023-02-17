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Військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів

Обладнання передали латвійські партнери. 

Військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів
Фото: Telegram/Віталій Кім

Військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

“Партнери з Латвії – компанія NA Group Stage & Light та ТОВ Zinteco –  передали для військовослужбовців Миколаївської області світлове обладнання, щоб вони ефективніше могли виявляти дрони ворога”, - написав Віталій Кім. 

Він подякував латвійським партнерам за допомогу. 

Фото: Telegram/Віталій Кім

Нагадаємо, нещодавно український уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих. Не потрібно жодних документів від служби експортного контролю.

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