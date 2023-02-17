"Треба їм протидіяти або на їхніх аеродромах, або літакам у повітрі", – Ігнат про боротьбу з обстрілами ракетами Х-22

Для протидії авіаційним ракетам Х-22 потрібна боротьба з самими літаками, з яких їх запускають.

Росіяни часто використовують зенітні комплекси С300 для обстрілів, бо мають достатньо таких ракет. Очевидно, вони мають дефіцит високоточної зброї, тож для обстрілу прифронтових зон використовують зенітні ракети.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Відстань невелика, летять вони по балістичній траєкторії доволі таки швидко, тому сповіщати про їхнє застосування важко. Потрібно точно знати, що противник точно має намір здійснити такий обстріл", – сказав він.

Інколи розвідці вдається отримати інформацію, щоб попередити населення про підготовку до ударів.

Стосовно учорашніх ракетних ударів по різних областях України Ігнат зазначив, що українська ППО реагує на загрози незалежно від того, вночі чи вдень здійснюються атаки.

Цього разу росіяни вперше за тривалий час завдали удару ракетами вночі, а не у денний час. Ворог застосував ракети Х-22, які зараз ППО України не має спроможності збивати.

"Крилатих ракет було збито (вчора – Ред.) близько 75%. Це такий пристойний показник. 100% збити неможливо, це трапляється, так, але при такому обстрілі, де понад 30 ракет, протиповітряна оборона спрацювала ефективно", – зазначив він.

Учора українська ППО збила 16 із 22 крилатих ракет. Збивати Х-22 сили ППО не можуть, оскільки не мають відповідних комплексів. Навіть після надання комплексів SAMPT-T, які здатні збивати балістику, для ефективної роботи їх потрібна велика кількість, а не одна установка.

Для протидії авіаційним ракетам Х-22 потрібна боротьба з самими літаками, з яких їх запускають.

"Ракети Х-22 – це ракети повітряного базування, яка запускається з дальних бомбардувальників Ту-22 м3. Треба їм протидіяти або на їхніх аеродромах, або літакам у повітрі. Дальність цієї ракети – 600 кілометрів, треба ті типи озброєння, які зможуть діставати їх і на аеродромах, і в повітрі", – зазначив він.

Учора росіяни знову завдали удару ракетами Х-22. Цими ракетами вони вдарили по будинку в Дніпрі в січні. У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

З початку воєнної агресії Росії станом на середину січня по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони.