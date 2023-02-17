Також він повідомив про нові здобутки в посиленні української артилерії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет" для України.

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави, наразі створена "танкова коаліція", а також є нові здобутки в посиленні артилерії.

"Вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що говорив і сьогодні про це з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а протягом тижня – з іншими лідерами і додав, що продовжить переговори наступного тижня.

"...Ми маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього", - сказав Президент.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ потрібні далекобійні ракети, які не дадуть ворогу забезпечувати собі оборону. А Україна готова координувати цілі з партнерами і готова надати гарантії, що ракети не будуть атакувати територію РФ.

Лідер республіканців у Сенаті виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю. Зокрема, мова йшла про далекобійні ракети ATACMS для HIMARS.