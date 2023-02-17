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Ми готові до потужної збройної підтримки України і до більш тривалої війни, – президент Франції

“У цій війні є лише один агресор і один оборонець”.

Ми готові до потужної збройної підтримки України і до більш тривалої війни, – президент Франції
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна в Україні стосується не тільки Європи, але і у всього світу, бо це війна проти імперіалістичного способу мислення, який загрожує усім.

Про це Макрон заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Президент Франції наголосив, що у цій війні є лише один агресор і один оборонець.

“Ми готові до потужної збройної підтримки протягом найближчих місяців, але ми також готові до більш тривалої війни”, – зазначив Макрон.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що наразі партнери мають надати найкращу допомогу Україні.

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