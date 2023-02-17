​Демократи та республіканці об’єдналися і закликають Байдена відправити F-16 в Україну, – Politico

“Сучасні літаки можуть стати вирішальними для контролю над контролем над українським повітряним простором”.

Двопартійна група законодавців тисне на президента США Джо Байдена, щоб він відправив військові літаки F-16 в Україну, оскільки боротьба з вторгненням Росії вступає в другий рік.

Про це пише Politico.

П’ять членів Палати представників стверджують, що сучасні літаки, яких Київ прагнув, але адміністрація поки що не погодилася, “можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року”.

“Надання таких літаків є необхідним, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, зокрема в умовах відновлення наступу Росії та очікуваного збільшення масштабних бойових дій”, – йдеться у листі депутатів до Байдена, який є в розпорядженні видання.

Зазначається, що написання листа було ініційоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсільванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсіна.

Лист був написаний після узгодженого рішення США та Німеччини відправити бойові танки на передову. Після деяких суперечок США погодилися надіслати танки Abrams у майбутньому, тоді як Німеччина пожертвує танки Leopard, які опиняться на полі бою раніше.

Однак у січні Джо Байден відмовився відправити F-16 в Україну, хоча пізніше президент сказав, що поговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

Навіть якщо Байден вирішив не відправляти США F-16, інші західні країни, які мають винищувачі американського виробництва, могли б надіслати їх в Україну, а США мали б схвалити передачу.

Вироблені в США F-16 були у запиті Києва щодо зброї з моменту початку вторгнення Росії рік тому. Законодавці також заявили, що США повинні відправити F-16 до Східної Європи, які передадуть свої старі винищувачі МіГ в Україну. Цей крок отримав підтримку обох партій, хоча обмін зброєю так і не відбувся.

У звертанні до Байдена законодавці стверджують, що рішення щодо F-16 “треба ухвалити швидко”, враховуючи час, необхідний для підготовки українських пілотів.

Нагадаємо, різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо літаків F-16 скептично сприйняли в Пентагоні, де деякі посадовці передбачають, що зрештою це рішення буде схвалене.