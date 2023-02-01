У Пентагоні поставились скептично до відмови Байдена постачати винищувачі F-16 Україні, - WP

Деякі посадовці Пентагону вважають, що зрештою це рішення буде схвалено.

Різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо літаків F-16 скептично сприйняли в Пентагоні, де деякі посадовці передбачають, що зрештою це рішення буде схвалене. Або США дозволять союзникам поставити ці літаки Україні, пише The Washington Post.

Один високопоставлений чиновник оборони на умовах анонімності сказав, що залишається ймовірність того, що це питання буде обговорене. Він навів приклад з танками Abrams, які також спочатку не планували постачати Україні.

Інший високопосадовець оборонного відомства визнав, що в Пентагоні зростає розчарування серед тих, хто хоче зробити більше, щоб допомогти Україні.

У свою чергу, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати та їх союзники надали короткострокову підтримку для “підтримки та зміцнення наявного повітряного потенціалу України” і що вони консультуються з Україною щодо її довгострокових потреб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Очікується, що на зустрічі Зеленський представить свій мирний план із десяти пунктів.

Як повідомлялось, Байден планує поговорити із Зеленським після відмови дати Україні винищувачі.

30 січня президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захистив рішення адміністрації президента щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams.