Україна буде готова приєднатися до НАТО після закінчення війни, – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні треба дозволити вступити до НАТО після закінчення війни з Росією.
Про це Павел заявив в інтерв'ю BBC.
Він зазначив, що Україна буде “морально і практично готова” приєднатися до Альянсу після завершення війни.
Президент Чехії наголосив на важливості військової підтримки Києва з боку Заходу, заявивши, що не повинно бути “майже ніяких обмежень” на те, що країни можуть надавати.
Павел заявив, що для нього відправка західних винищувачів, таких як F-16, “не є табу”, але він не впевнений, що винищувачі можуть бути доставлені в терміни, які будуть корисними для Києва.
“Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні значну військову допомогу”, – зазначив президент Чехії.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел запевнив Володимира Зеленського у тому, що Чеська Республіка буде надалі підтримувати Україну.