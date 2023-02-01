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Україна буде готова приєднатися до НАТО після закінчення війни, – президент Чехії

Петр Павел пишається тим, що Чехія однією з перших надала допомогу Україні.

Україна буде готова приєднатися до НАТО після закінчення війни, – президент Чехії
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні треба дозволити вступити до НАТО після закінчення війни з Росією.

Про це Павел заявив в інтерв'ю BBC.

Він зазначив, що Україна буде “морально і практично готова” приєднатися до Альянсу після завершення війни.

Президент Чехії наголосив на важливості військової підтримки Києва з боку Заходу, заявивши, що не повинно бути “майже ніяких обмежень” на те, що країни можуть надавати.

 

Павел заявив, що для нього відправка західних винищувачів, таких як F-16, “не є табу”, але він не впевнений, що винищувачі можуть бути доставлені в терміни, які будуть корисними для Києва.

“Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні значну військову допомогу”, – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел запевнив Володимира Зеленського у тому, що Чеська Республіка буде надалі підтримувати Україну.

 

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