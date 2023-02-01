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Служба безпеки України і БЕБ у середу, 1 лютого, прийшли з обшуком до Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводять в помешканні бізнесмена.

Про обшуки LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах. Деталі зʼясовуються.

18 вересня стало відомо, що детективи НАБУ провели обшук в Коломойського за місцем його проживання на курорті Буковель. Обшук відбувався у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. Раніше її співвласником був Коломойський. У листопаді на Кременчуцькому НПЗ, що керувалася Укрнафтою, СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Крім того, США звинувачують бізнесмена в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США подало вже чотири позови про компенсації активів Коломойського і його партнера Боголюбова. Крім того, проти нього застосовані санкції, що унеможливлюють для бізнесмена і членів його сім’ї в’їзд Сполучених Штатів.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.