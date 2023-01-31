СБУ ідентифікувала військового РФ, який вбив фермера на Харківщині за підтримку України

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області.

Про це повідомляє обласне управління відомства.

Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала його установчі дані та усі обставини злочину. Воєнним злочинцем виявився 35-річний громадянин Росії, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ, мешканець Курської області Віталій Піддубний.

Зазначається, що, перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп'янського району та міста Балаклія на Харківщини.

Встановлено, що на окупованих українських територіях цей злочинець спільно з іншими рашистами займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію.

Так, приїхавши ввечері 31 липня разом з двома іншими військовослужбовцями ЗС РФ до с. Безмятежне Куп'янського району, зловмисник знайшов керівника місцевого фермерського господарства, якого односельці ласкаво називали "Вуйком" за його патріотичні настрої. Під час розмови з українцем рашист підступно вбив беззбройного чоловіка пострілом у голову з автомата.

За даними СБУ, потім вбивця намагався приховати сліди свого злочину. Він відрубав від мертвого тіла українця голову та усі кінцівки, після чого переніс тіло потерпілого до автівки, на якій він приїхав, облив бензином і підпалив. Відрубані частини тіла рашистський нелюд приховав в іншому місці, яке наразі невідоме.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях. Продовжується так звана інвентаризація будинків та примусова паспортизація.