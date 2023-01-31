​​Прокурори розслідують 90 злочинів щодо депортації українців з окупованих територій

З початку повномасштабної війни правоохоронці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочали досудове розслідування в 90 кримінальних провадженнях щодо незаконного переміщення українців з тимчасово окупованих територій, зокрема щодо незаконного переміщення всередині країни чи депортації за кордон українських дітей.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит видання ZMINA.

Найбільше проваджень щодо незаконного переміщення відкрила прокуратура Херсонської області – 48, на другому місті прокуратура Донецької області – 33 провадження. Прокуратура Запорізької області розслідує шість проваджень, а Луганської – три.

“Водночас ювенальні прокурори органів прокуратури місцевого та обласного рівнів наглядають за досудовим розслідуванням у 18 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами депортації дітей”, – йдеться в повідомленні.

З усіх проваджень щодо депортації дітей найбільше відкрито також у Херсонській області – 13. У Запорізькій – три та в Донецькій – два.

Утім, кількість відкритих проваджень, на думку адвокаційної директорки Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, може не відбивати кількості потерпілих або кількості епізодів депортації.

“Необхідно уточнити, чи ці провадження стосуються індивідуальних звернень, чи випадків депортації окремих груп людей, наприклад, з інтернатних закладів. У будь-якому разі цифри дуже показові: представники РФ кажуть про вивезення щонайменше 4,7 млн українців; за даними США, протягом дев’яти місяців окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців. І водночас ми маємо лише 90 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнного злочину депортації”, – каже експертка.

Як пояснюють в Офісі генпрокурора, фіксувати кримінальні правопорушення щодо примусового переміщення та депортації українців їм допомагають публікації фото, відеозаписів, історій у ЗМІ. Зокрема, вони переглядають телеграм-канали, надсилають запити до громадських організацій, органів державної влади, опитують свідків та потерпілих. А також моніторять інтернет-ресурси країни-агресора, на яких окупаційна влада РФ висвітлює причини вивезення українців, стан їхнього здоров’я та інше.

“Під час досудового розслідування з’ясовуємо місця перебування депортованих осіб, зокрема українських дітей, а також осіб, які причетні до злочинних дій”, – повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, російська сторона не погодилася надати список дітей, вивезених із України, які не хочуть там залишатися.