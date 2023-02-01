У Вадима Столара два дні поспіль тривали обшуки, – джерела

У народного депутата, представника ОПЗЖ Вадима Столара два дні поспіль проходили обшуки: 31 січня та 1 лютого. Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.

Подробиці щодо причин слідчих дій поки не оприлюднені.

Тиждень тому, за повідомленнями УП, Столар намагався виїхати з України, але його не пропустили. До того Столар фігурував у розслідуванні як депутат, що під час повномасштабного вторгнення виїхали жити на Французьку Рівʼєру.

Вадим Столар повʼязаний щонайменше з чотирьма компаніями-забудовниками. Улітку минулого року медіа писали про його ймовірний вихід з будівельного бізнесу. Раніше, Вадима Столара називали "смотрящим" за сферою будівництва в Києві.