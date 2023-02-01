Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Вадима Столара два дні поспіль тривали обшуки, – джерела

Другу серію слідчих дій провели сьогодні.

У народного депутата, представника ОПЗЖ Вадима Столара два дні поспіль проходили обшуки: 31 січня та 1 лютого. Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.

Подробиці щодо причин слідчих дій поки не оприлюднені.

Тиждень тому, за повідомленнями УП, Столар намагався виїхати з України, але його не пропустили. До того Столар фігурував у розслідуванні як депутат, що під час повномасштабного вторгнення виїхали жити на Французьку Рівʼєру. 

Вадим Столар повʼязаний щонайменше з чотирьма компаніями-забудовниками. Улітку минулого року медіа писали про його ймовірний вихід з будівельного бізнесу. Раніше, Вадима Столара називали "смотрящим" за сферою будівництва в Києві. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також