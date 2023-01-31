У “Київводоканалі” проходять обшуки у справі про рейдерство

“Київводоканал” співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об’єктивного розслідування.

У приміщеннях ПрАТ АК "Київводоканал" сьогодні, 31 січня, проводяться обшуки слідчою групою Головного слідчого управління Національної поліції України.

Про це повідомляється на порталі столичної влади.

“Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні «Київводоканалу», та щодо яких «Київводоканалом» подано заяву про вчинення кримінального правопорушення (рейдерське захоплення), а також щодо яких Департамент Комунальної власності КМДА спільно з «Київводоканалом» звернулись до суду, для того щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом, шляхом занесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “Київводоканал” співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об’єктивного розслідування.

Нагадаємо, посадовців "Київводоканалу" підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Правоохоронці вважають, що представники компанії забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству.